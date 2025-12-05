Nova estirpe da gripe preocupa especialistas em Portugal

No «Dois às 10», vamos falar da chegada do frio e do impacto que esta mudança de tempo traz para a nossa saúde. As gripes e outras infeções respiratórias estão novamente em alta e, este ano, a preocupação aumenta com a possível circulação de uma nova estirpe da gripe na Europa, que poderá tornar a temporada mais severa. Para esclarecer dúvidas, antecipar cuidados e ajudar a prevenir complicações, abrimos o nosso consultório médico e contamos com especialistas para explicar tudo o que precisa de saber.