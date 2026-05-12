Novas inscrições para as “Bolsas de Estudo Sara Carreira” arrancam em breve

No “Dois às 10”, falamos sobre a abertura das candidaturas às Bolsas de Estudo Sara Carreira para o ano letivo 2026/2027, que decorrem até ao próximo dia 31 de maio. Uma iniciativa que continua a transformar a vida de muitos jovens portugueses, ajudando-os a concretizar os seus sonhos académicos e profissionais, através do apoio financeiro e humano da associação criada em homenagem a Sara Carreira.