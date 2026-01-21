VÍDEO SEGUINTE
Novela da TVI, há 13 anos, juntou Filipe Delgado e João Calado. Eis a história que ninguém conhecia

No “Dois às 10”, recebemos a mãe e o marido de Filipe Delgado, recruta da “1.ª Companhia”. Ele é um dos participantes que tem conquistado os portugueses e, hoje, vamos conhecê-lo um pouco melhor através de quem o conhece bem, numa conversa cheia de emoção, orgulho e histórias do seu lado mais pessoal.

  • Joana Lopes
  • Há 20 min
Vídeos

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Há 9 min

Marido de Filipe Delgado comenta a postura do recruta: “Ele joga com a ironia”

Há 14 min

Marido de Filipe Delgado faz desabafo: “Não tem sido fácil”

Há 16 min

A história de amor de Filipe Delgado e João Calado. Eis como o casal se conheceu há 13 anos

Há 20 min

Mãe de Filipe Delgado mostra o filho como nunca o vimos

Há 23 min

De um marido 20 anos mais velho a outro 18 anos mais novo. Rosa apaixonou-se por homens de gerações diferentes

Há 1h e 30min

"Demorei, mas acertei": Cláudio Ramos fala de amor e de como é importante estar aberto aos outros

Há 1h e 36min
