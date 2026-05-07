Novo romance de Bernardina tem ligação a Carolina Pinto, ex de Marco Costa

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No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Dois às 10
  • Há 1h e 30min
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