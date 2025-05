Novos desenvolvimentos sobre o caso de grávida da Murtosa

No «Dois às 10», acompanhamos o julgamento de Fernando Valente, suspeito do homicídio de Mónica Silva, grávida de sete meses. O caso remonta a outubro de 2023, quando Mónica desapareceu após dizer aos filhos que ia ao café. A PJ concluiu que Fernando, que mantinha um caso amoroso com Mónica e era o pai do bebé, podia ser o responsável pelo desaparecimento. O julgamento decorre à porta fechada, contra a vontade da família da vítima, que pretendia assistir ao processo. A família nunca teve um corpo para velar, o que dificultou o processo de luto. Saiba mais em TVI Player