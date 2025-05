Novos detalhes sobre julgamento de Fernando Valente à porta fechada

No «Dois às 10», o advogado da família de Mónica Silva fala sobre o processo em curso, no qual o arguido nega ser o pai do filho que a grávida da Murtosa esperava. O advogado detalha os passos minuciosos da investigação, incluindo a localização de telemóveis e a compra do cartão SIM. O julgamento decorre à porta fechada e conta com um júri composto por três juízes e quatro cidadãos escolhidos aleatoriamente. Saiba mais em TVI Player