No «Dois às 10», fomos conhecer a aldeia onde o espírito de Natal une todos os 120 habitantes numa tradição única e encantadora. Em Cabeça, no concelho de Seia, cada morador participa na criação de enfeites e decorações que transformam a aldeia num verdadeiro postal natalício, atraindo o fascínio de locais e de milhares de visitantes portugueses e estrangeiros.
Numa aldeia portuguesa, há uma igreja igreja conhecida por Vaticano e famosa por casamentos duradouros
Joana Lopes
Há 24 min
Numa aldeia portuguesa, há uma igreja igreja conhecida por Vaticano e famosa por casamentos duradouros
Há uma aldeia, em Portugal, que se torna mágica no Natal e é falada lá fora, embora muitos portugueses não a conheçam.
