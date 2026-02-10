No “Dois às 10”, conhecemos a história ternurenta da Joana, cujo sonho sempre foi ter um cão, mas a vida trocou-lhe as voltas e trouxe-lhe um coelho chamado Kiko. Com apenas dois anos, Kiko não só conquistou o coração da Joana como também o do pai, o Sr. Teles, tornando-se um verdadeiro membro da família. Passeia de trela, vai à praia, faz campismo e acompanha-os em todas as aventuras. Mais do que um animal de estimação, Kiko é um companheiro inseparável que prova que o amor não conhece espécies.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Nunca conhecemos um coelho assim. Vai à praia, faz campismo e joga à bola
- Joana Lopes
- Há 1h e 4min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:03
Nunca conhecemos um coelho assim. Vai à praia, faz campismo e joga à bola
Há 1h e 4min
02:32
Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral
Há 1h e 30min
01:14
Inês vive com dez cabras e três ovelhas dentro de casa: “As cabras são as minhas melhores amigas”
Há 1h e 11min
03:29
De rir. Em direto, Cláudio Ramos dá biberão a cabra
Há 1h e 10min
10:34
Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica
Há 51 min