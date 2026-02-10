Nunca conhecemos um coelho assim. Vai à praia, faz campismo e joga à bola

No “Dois às 10”, conhecemos a história ternurenta da Joana, cujo sonho sempre foi ter um cão, mas a vida trocou-lhe as voltas e trouxe-lhe um coelho chamado Kiko. Com apenas dois anos, Kiko não só conquistou o coração da Joana como também o do pai, o Sr. Teles, tornando-se um verdadeiro membro da família. Passeia de trela, vai à praia, faz campismo e acompanha-os em todas as aventuras. Mais do que um animal de estimação, Kiko é um companheiro inseparável que prova que o amor não conhece espécies.