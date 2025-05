«Nunca nos passou pela cabeça que o Afonso fosse partir tão cedo»: Pais perderam filho com apenas 8 anos

No «Dois às 10», os pais de Afonso partilham a jornada do filho com Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1, desde o diagnóstico aos seis meses até à sua inesperada morte aos oito anos. Apesar do choque inicial, os pais recusaram-se a aceitar o prognóstico de vida curta e procuraram proporcionar a Afonso uma vida plena. A evolução de Afonso com a medicação surpreendeu a todos, permitindo-lhe atingir marcos motores importantes. Saiba mais em TVI Player