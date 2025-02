Nunca tinha feito exercício e perdeu 30 kg – Uma mudança incrível que não pode perder!

Carla Anes

Hoje às 11:05

No «Dois às 10», Cristiano e Cátia partilharam a sua jornada de emagrecimento, na qual perderam 80 kg com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro. O casal decidiu que era necessário fazer uma mudança drástica. Cristiano, que havia ganho peso após a morte da sua mãe, sentia que a sua relação estava em risco. Cátia também percebeu que precisavam de fazer algo para melhorar a sua saúde e bem-estar. Juntos, procuraram a ajuda de Rui Pinheiro, que os ajudou a adotar um estilo de vida mais saudável. Através de treinos adaptados às suas necessidades e à sua disponibilidade financeira, acompanhados por uma equipa multidisciplinar de nutricionistas e personal trainers, o casal conseguiu atingir o seu objetivo. Hoje, mais felizes e confiantes, sentem-se preparados para continuar a manter o peso e a cuidar da sua saúde, mesmo sem o acompanhamento do personal trainer.

