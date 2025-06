No «Dois às 10», Nuno Brito recorda as discussões que teve com Luís dentro da casa do Big Brother. O ex-concorrente admite que, apesar de tudo, Luís tem coisas positivas, como acreditar verdadeiramente naquilo que defende, e que reconhece alguns limites, contrariamente a outra concorrente. Saiba mais em TVI Player