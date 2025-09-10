Nas «Conversas de Café» do «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam a nova relação de Nuno Brito e as comparações da nova namorada com Lisa Schincariol, com quem teve um relacionamento no «Big Brother».
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar
- Hoje às 10:33
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:05
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar
Hoje às 10:33
04:07
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»
Hoje às 10:13
01:24
Cláudio Ramos revela quanto gastou a votar num finalista do «Big Brother Verão»
Hoje às 10:19
03:58
Peruca ou cabelo ripado em demasia? O cabelo de Kate Middleton é tema em todo o mundo
Hoje às 10:26
02:37
Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar
Hoje às 10:35
06:14
O que separou Margarida Corceiro e Kika Cerqueira Gomes?
Há 3h e 57min
13:21
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos solidários com Cristiano Ronaldo: «Faria o mesmo»
Há 3h e 43min
08:38
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
Há 3h e 5min
12:09
Manuel Pizarro: quando a paixão pela medicina encontra a política
Há 2h e 39min
04:02
Emocionado, Manuel Pizarro explica paixão pela medicina: «Ajudar os doentes é uma sensação que não tem comparação»
Há 2h e 23min
06:09
Manuel Pizarro e o seu amor ao Porto: «Sou apaixonado pela minha cidade, não cabe no peito»
Há 2h e 17min
02:28
Manuel Pizarro surpreende Cristina Ferreira com presente especial e confissão: «Tenho um bocadinho de ciúmes»
Há 2h e 16min
03:17
Ana Bela em desespero por ter de ser cuidada pela filha menor: «Sou um estorvo para ela»
Há 2h e 5min
14:33
Com apenas 17 anos, Letícia emociona-se ao falar da falta de recursos para cuidar da mãe: «Há meses em que não há»
Há 1h e 50min
18:24
Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»
Há 1h e 25min