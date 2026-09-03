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Nuno foi colhido por um touro e ficou tetraplégico aos 26 anos

No “Dois às 10”, conhecemos também a história de Nuno, um jovem natural da Moita que sempre viveu de forma ativa e apaixonada. Aos 26 anos, estudava Gestão de Marketing, praticava desporto e mantinha uma forte ligação à tradição tauromáquica, que o levou a ser forcado desde os 15 anos. Mas uma pega no Campo Pequeno mudou a sua vida para sempre. Um acidente deixou Nuno tetraplégico e obrigou-o a enfrentar uma realidade completamente diferente, sem nunca perder a força para seguir em frente.

  • Dois às 10
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