Nuno Homem de Sá terá sido alvo de buscas policiais

No «Dois às 10», os nossos comentadores de «Conversas de Café» comentam as notícias de alegadas buscas policiais e apreensão na casa do ator Nuno Homem de Sá. A ação policial terá apanhado o ator de surpresa e terá resultado na apreensão de computadores e telemóveis. Nas «Conversas de Café» foram debatidas as possíveis causas destas buscas, com os comentadores a lembrarem que havia uma queixa interposta por Frederica Lima contra o ator e conflitos com o senhorio.