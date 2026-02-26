No “Dois às 10”, recebemos Nuno Janeiro que ficou em sexto lugar na grande final da “1.ª Companhia”. Numa conversa intimista e cheia de emoções, recordamos a sua participação no reality show da TVI, os desafios que enfrentou dentro da base e o impacto que esta experiência teve na sua vida pessoal e profissional. Entre memórias, aprendizagens e revelações, Nuno Janeiro fala ainda sobre os projetos que tem em mãos e aquilo que o futuro lhe reserva.
Nuno Janeiro sobre a ex-companheira: "Ontem estivemos juntos"
- Joana Lopes
- Hoje às 10:32
