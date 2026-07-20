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Nuno ou Raquel? Após expulsão do "Big Brother Verão", Pedro toma uma posição

No «Dois às 10», após a expulsão do «Big Brother Verão», Pedro toma uma posição e responde à dúvida entre Nuno e Raquel, um dos temas mais acesos do programa.

  • Dois às 10
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