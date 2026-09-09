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Nuno revela desejo para o futuro. Será que envolve Sara?

No “Dois às 10”, já temos connosco o Nuno, que conquistou o 3.º lugar no “Big Brother Verão”. Hoje, vamos conhecê-lo um pouco melhor, para lá do jogo e das câmaras, e descobrir quem é, afinal, o Nuno.

  • Dois às 10
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