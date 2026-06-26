O alerta dramático destes pais: Vírus da gripe deixa filha saudável com mazelas para a vida

No «Dois às 10», Conhecemos Catarina e Bruno, os pais da pequena Benedita que viu a sua vida mudar em dezembro do ano passado. Os pais contam que a menina era saudável e completamente independente, mas uma simples gripe deixou-a presa a uma cadeira. O que parecia ser uma constipação normal, era afinal o vírus da gripe A que se alojou no cérebro da bebé e deixou mazelas para a vida