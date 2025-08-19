O amor pelas viagens fez João Amorim enfrentar o inesperado: um talibã armado no Afeganistão

No «Dois às 10», conhecemos a história inspiradora de João Amorim, que deixou a carreira em Bioquímica para seguir a sua verdadeira paixão: viajar pelo mundo. Depois de um ano sabático pela América Latina, João tornou-se líder de viagens e já regressou ao Peru mais de uma dezena de vezes. Este ano, aventurou-se até ao Afeganistão com a amiga Marta, onde viveram momentos de grande tensão, chegando a ser perseguidos por um talibã armado e impedidos de entrar em locais vedados a mulheres. Para se protegerem, chegaram mesmo a fingir que eram casados. Apesar das dificuldades, João guarda memórias inesquecíveis de povos que o surpreenderam pela positiva, como o do Iraque.