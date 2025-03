O assunto do momento: Joana Marques vs Anjos - Luísa Castel-Branco indignada com o processo: «Que raio de sociedade é esta?»

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e os comentadores debatem a polémica entre Joana Marques e os Anjos. Cláudio defende que há limites para o humor e que cada um tem os seus, mas que o limite está no bom senso de cada um. Luísa Castel-Branco afirma que ficou estupefacta com a situação. Cláudio mostra-se indignado com o cancelamento de concertos e processos judiciais e termina o debate argumentando que tudo isto diz muito mais de quem cancela um concerto do que de Joana Marques. Saiba mais em TVI Player