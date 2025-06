O casamento de sonho de Fátima Lopes

No «Dois às 10», o casamento de Fátima Lopes domina as «Conversas de Café». A estilista, que «desenhou sete vestidos», celebrou o amor pela quarta vez, numa cerimónia no Funchal que reuniu cerca de 100 convidados. O enlace, que aconteceu no mesmo sítio do casamento de Bruno e Bernardo, mereceu rasgados elogios, com destaque para a capacidade de Fátima Lopes de «insistir» e ser feliz. Cláudio Ramos sublinhou que «estamos sempre a tempo de acertar», enquanto outros recordaram o icónico momento em que Fátima desfilou com o Biquíni de Ouro em Paris, um visual que «foi uma bomba na altura».Saiba mais em TVI Player