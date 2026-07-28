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O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal

No «Dois às 10», na Atualidade comentamos um caso macabro: Cinco corpos de recém-nascidos foram descobertos no interior de uma residência em Orange, no sul de França, no final de Julho de 2026. A investigação foi iniciada pelas autoridades locais após o alerta ter sido dado na sequência de uma ocorrência médica com a mãe.

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