O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

No «Dois às 10», acompanhamos o caso que está a chocar a Madeira e todo o país. Um bombeiro de 35 anos agrediu violentamente a mãe do seu filho de apenas nove anos, na presença do menor, que tentou impedir as agressões. As imagens das câmaras de videovigilância mostram o menino a tentar interpor-se entre os pais enquanto o pai continua a agredir a mulher.

A vítima recebeu assistência médica e o caso está a ser investigado pelo Ministério Público, com medidas de proteção em avaliação. O Comando dos Bombeiros de Machico manifestou consternação e aguarda instruções legais sobre o sucedido.