O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação

No «Dois às 10», o debate sobre a vida dos famosos escalou com um momento de grande humor e acutilância. Cláudio Ramos não perdeu a oportunidade e lançou um comentário certeiro sobre a presença do comentador Marcelo Palma no painel de reality shows, questionando-o sobre o seu lugar e o facto de estar a comentar em estúdio em vez de estar na sua barbearia. A provocação bem-humorada apanhou Marcelo de surpresa e gerou um momento divertido e de grande interação em direto.