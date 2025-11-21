No «Dois às 10», o debate sobre a vida dos famosos escalou com um momento de grande humor e acutilância. Cláudio Ramos não perdeu a oportunidade e lançou um comentário certeiro sobre a presença do comentador Marcelo Palma no painel de reality shows, questionando-o sobre o seu lugar e o facto de estar a comentar em estúdio em vez de estar na sua barbearia. A provocação bem-humorada apanhou Marcelo de surpresa e gerou um momento divertido e de grande interação em direto.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação
- Hoje às 10:54
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:13
O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação
Hoje às 10:54
01:36
Dia Mundial da Televisão: O discurso de abertura de Cláudio Ramos que promete emocionar
Hoje às 10:32
00:23
Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»
Hoje às 10:43
10:02
«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer
Hoje às 11:18
03:15
«Como se fosse um parto normal»: Cátia perdeu o bebé no dia em que fez 22 anos
Hoje às 12:12
03:48
«Tenho de levar uma injeção para o meu filho falecer»: o dia devastador em que Carla fez 22 anos
Hoje às 12:20
08:28
«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos
Há 3h e 58min
05:30
Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno
Há 3h e 23min