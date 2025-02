DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O comovente relato de uma pessoa que nasceu com os dois sexos: «Quero libertar-me desta prisão chamada corpo» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 3h e 59min

No «Dois às 10», Diana Gomes partilha como é ser intersexo. Ela relata que ter um corpo que não se encaixa nas normas binárias de género causa grande sofrimento psicológico e físico. Diana explica que, enquanto uma pessoa transexual nasce biologicamente de um sexo e muda para o outro, a sua condição é mais complexa. Ela descreve ter um órgão genital masculino não completamente formado e, internamente, órgãos sexuais femininos. Aos 12-13 anos, começou a desenvolver mamas naturalmente, o que gerou ainda mais confusão e sofrimento na sua adolescência, uma vez que socialmente era tratada como um rapaz. Diana explica que sentia que algo não estava bem desde muito cedo, identificando-se com o vestuário e os adereços femininos. A sua história destaca as dificuldades e a necessidade de maior compreensão e aceitação das pessoas intersexo.

