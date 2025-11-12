VÍDEO SEGUINTE
O desabafo emocionante de uma mãe: «Pedi à Nossa Senhora que antes que ela morresse eu ouvisse a palavra mãe»

No «Dois às 10», Quitéria conta que a filha Maria João que nasceu com paralisia cerebral. Cuidou dela até aos 58 anos. “Nunca me chamou mãe nunca comeu pela mão dela, foi sempre uma infelicidade que tivemos as duas”. “Fiz-lhe tudo e cá fiquei a viver sem ela”.

