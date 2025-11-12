No «Dois às 10», Quitéria conta que a filha Maria João que nasceu com paralisia cerebral. Cuidou dela até aos 58 anos. “Nunca me chamou mãe nunca comeu pela mão dela, foi sempre uma infelicidade que tivemos as duas”. “Fiz-lhe tudo e cá fiquei a viver sem ela”.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
O desabafo emocionante de uma mãe: «Pedi à Nossa Senhora que antes que ela morresse eu ouvisse a palavra mãe»
- Hoje às 10:14
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:51
O desabafo emocionante de uma mãe: «Pedi à Nossa Senhora que antes que ela morresse eu ouvisse a palavra mãe»
Hoje às 10:14
03:47
«Nunca me de chamou mãe»: A dor de uma mãe que cuidou da filha com paralisia cerebral até aos 58 anos
Hoje às 10:06
05:36
Com 80 anos, em direto, responde à letra a Cristina Ferreira: «Eu quero-me ir embora também»
Hoje às 10:13
01:14
Quitéria arranca gargalhada a Cristina Ferreira com confissão: «Gosto muito de ver a Cristina e o namorado»
Hoje às 10:15
03:44
Aos 84 anos, Maria Adelaide é a prova viva de que a felicidade é possível após a adversidade
Hoje às 10:30
04:09
Maria Adelaide, aos 84 anos, revela o segredo para uma vida plena: «Ser feliz não é ter dinheiro, é...»
Hoje às 10:39
13:07
Segredo revelado: a melhor tarte de maçã cremosa que alguma vez vai provar
Hoje às 11:10
05:50
Mãe de concorrente do Secret Story confessa: «Nunca pensei que ela fosse fazer isto assim!»
Hoje às 11:17
02:49
Mãe de Marisa Susana comenta confronto da filha com concorrente: «Nunca pensei que ela fosse ficar amiga dele»
Hoje às 11:32
05:38
Amiga de Marisa Susana afirma: «Ela ainda tem o sonho de se casar!»
Hoje às 11:32
03:20
A irmã que é a «segunda mãe»: Luana tem uma ligação única com o irmão que tem 100% de incapacidade
Hoje às 11:45
07:02
O elogio que marcou a manhã - Em direto, Cristina Ferreira afirma: «És uma miúda incrível!»
Hoje às 11:46
05:55
O convidado de apenas 7 anos que encantou Cristina Ferreira
Hoje às 11:48
05:15
Cristina Ferreira é «substituída» em direto: «A Cristina já vem, foi dar um recado»
Hoje às 11:53
09:34
Encontro romântico marcado através de aplicação acaba em pesadelo
Hoje às 12:31
08:47
Bombeira violada e agredida dentro do quartel - Vítima e agressor eram amigos e colegas
Hoje às 12:40