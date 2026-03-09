O destino roubado ao pequeno Rodrigo - Perdeu a marcha, mas os amigos não o deixam para trás: «Passou a jogar à baliza»

No «Dois às 10», Carla começa por enaltecer os amigos de Rodrigo que o têm ajudado e não o deixam de fora das brincadeiras. Como perdeu a marcha, Rodrigo passou a jogar à baliza. O próprio conta que gosta de jogar à bola e de brincar com os amigos, aliás o sonho dele era ser ogador de futebol do Benfica. Infelizmente um sonho roubado pela Distrofia Muscular de Duchenne. Os pais percebem que o filho se sente revoltado por não ser uma criança como as outras, mas Rodrigo não exterioriza e foge falar da doença. No meio de brincadeiras, dois amigos falam do Rodrigo. João tenta aproveitar todos os momentos com o filho, pois acreditam que Rodrigo ainda vai conseguir muitas coisas.