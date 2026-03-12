O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento

No «Dois às 10», conhecemos a história de Cátia que começa por revelar que descobriu ter cancro no dia do nascimento da filha. Revela que tinha 37 anos e já era mãe de um menino de três anos. A gravidez estava a correr bem até que começou a sentir uma massa estranha na mama direita… foi ao médico e foi-lhe realizada uma citologia que se revelou inconclusiva. Insatisfeita, Cátia insistiu para lhe fazerem uma biópsia e o resultado desta chegou na véspera da cesariana para o nascimento da filha… foi o pai dos filhos quem foi buscar o resultado, tendo falado com a médica e ficado a saber que Cátia estava gravemente doente. Em conversa com o obstetra ficou combinado que Cátia só saberia o diagnóstico após o nascimento da bebé… a única coisa que poderia saber antes é que não podia amamentar. Chegou o momento, Kika nasceu e Cátia recorda o quão lhe custou não poder amamentar a filha, tendo-lhe pedido desculpa por isso e chorado imenso enquanto a segurava ao colo e lhe dava biberão. Foi horas depois que soube, pela boca do pai dos filhos, que tinha um cancro agressivo e já em estágio 4. Cátia partilha ainda que três dias depois teve alta hospitalar e, logo nesse dia, foi fazer uma data de exames, para se avaliar a presença de metástases, e operada aos gânglios. Três semanas depois do nascimento da filha, estava a iniciar os tratamentos de quimio… numa altura em que o corpo ainda estava a recuperar de um pós-parto. Conta que foi duro… a nível físico e emocional. E que recorda ainda que um mês e meio depois da filha nascer deparou-se com o fim do casamento dela com o pai dos filhos… algo que a deixou em choque. Mas a prioridade era ela curar-se. Fiz quimio e radioterapia, voltou a ser operada… e passado quase um ano, parecia estar livre do tumor. O que mais queria era esquecer e colocar tudo aquilo para trás das costas, mas a vida tem surpresas e desafios inesperados… foi o que aconteceu dois anos depois.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento
- Hoje às 11:50
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
18:33
O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento
Hoje às 11:50
06:59
'Bomba': Hugo assume relação fora da casa após beijar Sara e esta foi a reação imperdível de Cláudio Ramos
Hoje às 10:06
08:21
«Eu prefiro um concorrente como o Hugo...»: Gonçalo Quinaz surpreende ao reagir a nova polémica
Hoje às 10:09
04:09
Família de António José Seguro brilha em tomada de posse e soma elogios - Cristina Ferreira rendida: "Há uma foto muito bonita"
Hoje às 10:24
03:11
Cláudio Ramos comenta uma das gravidezes mais faladas do momento: «Que venha com saúde»
Hoje às 10:25
02:50
A nova "parceira" de Marco Costa: Maria Emília surge a ajudar o pai e encanta tudo e todos
Hoje às 10:27
04:27
Cristina Ferreira sai em defesa de Kátia Aveiro após críticas: "É uma coisa que me chateia"
Hoje às 10:41
06:10
A Duquesa que cresceu entre princesas - Diana de Cadaval revela como é crescer num mundo de luxos e regras
Hoje às 10:44
05:08
Educada para ser Duquesa, Diana de Cadaval lança livro sobre a "Rainha Mal-Amada"
Hoje às 10:46
05:40
Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai: «Esse dia foi o mais alarmante!»
Hoje às 11:19
03:25
Angústia e destruição: O relato de Margarida e Gonçalo após ficarem presos na guerra do Médio Oriente
Hoje às 11:21
03:18
Caos no Dubai: Aeroporto suspenso e centenas de portugueses em desespero para regressar
Hoje às 11:24
03:04
Cátia soube que tinha cancro horas após ser mãe: «Pedi desculpa por não poder amamentar»
Hoje às 11:33