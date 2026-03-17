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O frente a frente entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro — Veja a conversa completa

No “Dois às 10”, juntámos Catarina Miranda e Francisco Monteiro para a conversa que nunca tiveram: um frente a frente sem filtros. Só os dois, cara a cara, sem tabus, para esclarecer tudo o que ficou por dizer e pôr os pontos nos is. Entre revelações, emoções à flor da pele e momentos de tensão, nada ficou por abordar.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:50
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