O futuro do programa «Quero o Divórcio!»: Conheça as previsões das cartas!

Hoje às 11:02

No «Dois às 10», Antonieta, juíza do programa "Quero o Divórcio!", foi desafiada a participar numa leitura de cartas sobre o futuro do programa apresentado por si. A convidada baralhou e selecionou algumas cartas do baralho, que indiciavam sucesso, sorte, mas também algumas discussões acaloradas no programa. Perante as previsões, a juíza mostrou-se entusiasmada e divertida com as previsões.

