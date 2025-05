No «Dois às 10», Lúcia e Ricardo, pais de Santiago, partilharam a luta diária que enfrentam devido ao problema cardíaco do filho. Santiago nasceu com duas paragens cardíacas e foi diagnosticado com taquicardia supraventricular. Lúcia expressou o medo constante que sente e como o filho é um «guerreiro» que lhe dá forças para continuar a lutar. Saiba mais em TVI Player