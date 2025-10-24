No «Dois às 10», recordamos Marco Paulo no dia em que assinala um ano da sua morte. O bombeiro Eduardo Ferreira, amigo e herdeiro do cantor, recorda-o com carinho.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
O objeto que Marco Paulo ofereceu a Eduardo Ferreira e que o bombeiro continua a guardar no carro
- Dois às 10
- Hoje às 11:40
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:17
O objeto que Marco Paulo ofereceu a Eduardo Ferreira e que o bombeiro continua a guardar no carro
Hoje às 11:40
02:54
Um ano depois da morte de Marco Paulo, Eduardo Ferreira conta tudo sobre a sua relação com ele
Hoje às 09:56
02:54
Marco Paulo partiu há um ano. Recorde a carreira do cantor
Hoje às 09:57
00:58
Clemente relembra pedido de Marco Paulo pouco antes da sua morte: «Quis fazer um almoço comigo para me contar alguns detalhes»
Hoje às 10:08
03:19
Jéssica Vieira sobre Liliana: «Tem um traço tóxico»
Hoje às 10:17
03:19
Jéssica Vieira sobre Fábio: «Acredito que o Fábio tem sentimentos pela Liliana»
Hoje às 10:18
02:48
Cláudio Ramos sobre atitude de Liliana com Fábio: «Que moral tem a Liliana?»
Hoje às 10:20
02:48
Rita Almeida sobre Liliana: «Desde que se esquece do Zé que demonstra que é egoísta»
Hoje às 10:21
02:06
Rita Almeida sobre Inês: «A Inês tem sido sonsa neste programa»
Hoje às 10:23
02:30
Jéssica Vieira condena atitudes de Bruno: «Vai ditar o fim dele»
Hoje às 10:26
06:05
Panelo condena Vera e ex-concorrentes que a apoiaram: «Repudio»
Hoje às 10:32
01:03
Cláudio Ramos anuncia gala única do «Secret Story 9» no próximo domingo
Hoje às 10:42
02:26
Recorde a história de Eduardo Ferreira e Marco Paulo
Hoje às 11:36
03:23
«Amante e namorado de Marco Paulo». Bombeiro Eduardo Ferreira reage a notícias que continuam a sair
Hoje às 11:44
04:18
Depois de ser chamado de amante de Marco Paulo, Eduardo Ferreira recorda conversa com a mulher
Hoje às 11:55
06:11
Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira sobre a sua relação com Marco Paulo: «Conheço muitas pessoas da produção e…»
Hoje às 12:00