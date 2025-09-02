VÍDEO SEGUINTE
O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa

A ministra da Saúde foi convidada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e mostrou o seu lado mais pessoal. Ana Paula Martins descreve-se como uma mulher de família. Para além da política e da profissão, cultiva paixões como a leitura, o fado — que gosta de cantar em momentos de convívio —, viajar e o contacto com animais.

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:20
