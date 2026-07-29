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O pior pesadelo de uma mãe: João sofreu dois acidentes graves seguidos

No «Dois às 10», conhecemos Rosário, uma mãe desesperada, que cuida do filho de 20 anos, depois dele ter sofrido dois acidentes no mesmo dia. João despistou-se sozinho de carro tendo um grave acidente. Quando todos os segundos contavam, a ambulância que o transportava para o hospital teve também ela um acidente.

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