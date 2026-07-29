No «Dois às 10», conhecemos Rosário, uma mãe desesperada, que cuida do filho de 20 anos, depois dele ter sofrido dois acidentes no mesmo dia. João despistou-se sozinho de carro tendo um grave acidente. Quando todos os segundos contavam, a ambulância que o transportava para o hospital teve também ela um acidente.
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O pior pesadelo de uma mãe: João sofreu dois acidentes graves seguidos
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O pior pesadelo de uma mãe: João sofreu dois acidentes graves seguidos
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