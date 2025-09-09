VÍDEO SEGUINTE
O poder de fotografar grávidas: «Chegam sem autoestima... É uma grande satisfação quando saem dali felizes»

No «Dois às 10», a fotógrafa Vera Cruz fala sobre o poder transformador das sessões fotográficas para grávidas. Muitas mulheres chegam ao estúdio inseguras e com pouca autoestima, mas acabam por viver uma experiência única que as faz reencontrar a confiança e celebrar esta fase tão especial da maternidade.

  • Há 1h e 47min
