No «Dois às 10», a fotógrafa Vera Cruz fala sobre o poder transformador das sessões fotográficas para grávidas. Muitas mulheres chegam ao estúdio inseguras e com pouca autoestima, mas acabam por viver uma experiência única que as faz reencontrar a confiança e celebrar esta fase tão especial da maternidade.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
O poder de fotografar grávidas: «Chegam sem autoestima... É uma grande satisfação quando saem dali felizes»
- Há 1h e 47min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
08:21
O poder de fotografar grávidas: «Chegam sem autoestima... É uma grande satisfação quando saem dali felizes»
Há 1h e 47min
01:16
Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira
Há 2h e 30min
12:36
Rosa tornou-se peixeira por amor: Conheça a incrível história da «CR7 do peixe»
Há 2h e 10min
11:21
Come fruta ao pequeno-almoço? Nem todas são tão saudáveis como pensa... Descubra as melhores opções
Há 1h e 58min
08:37
Sabe o que é a colestase gravídica? Conheça esta doença que pode afetar tanto o bebé como a mãe
Há 1h e 28min
07:26
«Quando vi a minha filha pela primeira vez não senti assim nada de especial»: Psicóloga explica este fenómeno
Há 1h e 16min
06:19
Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»
Há 44 min
04:24
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Há 39 min