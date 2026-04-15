No “Dois às 10”, recebemos Catarina e Norberto, dois dos concorrentes já expulsos do “Secret Story 10”, que vieram partilhar como tem sido a vida fora da casa.
VÍDEO SEGUINTE
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O que dizia a mensagem que Catarina enviou a Norberto depois da expulsão dele?
- Joana Lopes
- Hoje às 09:58
NESTE PROGRAMA
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02:40
O que dizia a mensagem que Catarina enviou a Norberto depois da expulsão dele?
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