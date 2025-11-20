VÍDEO SEGUINTE
O que é feito de Sónia Matias? Referência da tauromaquia portuguesa comemora 25 anos de carreira

No «Dois às 10», recebemos Sónia Matias, uma referência da tauromaquia portuguesa, para celebrar os seus 25 anos de carreira e para falar sobre o seu percurso pioneiro. Sónia, que foi a primeira mulher a tornar-se cavaleira tauromáquica profissional, revela a sua paixão pela arte e a sua vida fora das arenas.

  • Hoje às 11:31
