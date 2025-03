O que fazer quando se perde tudo? - Aprenda a gerir, proteger e multiplicar o seu dinheiro

Carla Anes

Hoje às 10:31

No «Dois às 10», Cristina Judas partilha um momento difícil da sua vida: o pedido de ajuda ao tio para conseguir estudar. A história de Cristina revela como a adversidade se transformou em oportunidade, mas também expõe a falta de abertura dos pais sobre a situação financeira familiar. Cristina recorda um episódio tenso em que a mãe revela que não tem condições para pagar a universidade, e o tio intervém com regras para ajudar. O tio de Cristina impôs duas condições para financiar os seus estudos: acabar o curso em cinco anos e não gastar mais do que o estipulado. Cristina descreve o ambiente tenso no carro e o silêncio ensurdecedor na casa do tio, culminando com a revelação da mãe. Este momento está relatado no seu livro e marca a reviravolta na vida de Cristina. Saiba mais em TVI Player