O que se passou com os olhos de Cláudio Ramos? Apresentador partilha experiência: «Começou com uma pressão no olho»

Carla Anes

Hoje às 10:05

No «Dois às 10», Cláudio Ramos partilhou a sua experiência com uma conjuntivite que afetou ambos os olhos. O apresentador descreveu os sintomas iniciais como uma sensação de pressão no olho, seguida de vermelhidão e inchaço. A médica Eunice Guerra explicou que se tratava de uma conjuntivite infecciosa, provavelmente viral, e que este tipo de infeção pode afetar qualquer pessoa, tal como uma gripe.

A médica esclareceu também a diferença entre tensão ocular e conjuntivite, tranquilizando o apresentador. Cláudio Ramos questionou ainda sobre o uso de lágrimas artificiais e soro fisiológico, obtendo a aprovação da médica para o seu uso, principalmente em ambientes com ar condicionado ou com exposição prolongada a ecrãs.

