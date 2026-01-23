O que sente quem inflige dor a si mesmo? Eis o testemunho de uma jovem de 20 anos: “Usava a dor física para aliviar a dor mental”

No “Dois às 10”, recebemos Bruna, uma jovem de 20 anos, que partilha de forma corajosa o seu percurso marcado por perdas significativas na infância e adolescência, que a levaram ao isolamento e ao sofrimento emocional. Ao longo dos anos, enfrentou desafios graves de saúde mental, incluindo tentativas de pôr termo à vida e automutilação. Hoje, Bruna fala abertamente para quebrar o silêncio, sensibilizar para a importância do apoio e dar força a quem enfrenta situações semelhantes, lembrando que pedir ajuda é um passo essencial.