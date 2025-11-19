No «Dois às 10», Jorge Loureiro mostra que a arte pode ter muitas formas: é calceteiro e cantor, e explica como a calçada portuguesa e a música se cruzam na sua vida de forma surpreendente e apaixonante.
O que tem em comum a calçada portuguesa e uma canção? Jorge Loureiro sabe
- Hoje às 11:09
