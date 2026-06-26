O rasto de destruição no quartel de Pedrógão Grande: Bombeiros sem condições para enfrentar o Verão

No «Dois às 10», quase uma década após os trágicos incêndios de 2017, os Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande lançam um alerta dramático: a corporação não tem quaisquer condições para fazer frente a uma nova tragédia com a chegada do Verão.

O cenário agravou-se drasticamente após o quartel ter sido severamente atingido pela tempestade Kristin. O temporal deixou um rasto de destruição na infraestrutura, que inclui tetos caídos, telhados partidos e paredes cobertas de humidade. Face aos graves prejuízos e às condições precárias em que são obrigados a viver e a trabalhar no dia a dia, os operacionais denunciam estar impotentes para garantir o socorro eficaz à população.