O sacrifício de Joana na pandemia: deixar as filhas com o pai para ajudar os idosos

No «Dois às 10», conhecemos a história de Joana Subtil, que durante a pandemia deixou as filhas pequenas ao cuidado do pai para se dedicar por inteiro ao trabalho com idosos, uma missão que continua a fazer parte da sua vida. Esse exemplo de dedicação aos outros deixou marcas na filha Inês, de 10 anos, que decidiu seguir os passos da mãe à sua maneira: depois de ver uma colega ser gozada na escola, escreveu o livro "Os Óculos Novos da Marta", uma história sobre bullying e autoaceitação. Mãe e filha mostram assim, com gerações diferentes, a mesma missão de cuidar dos outros.