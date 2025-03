O sexo depois disto pode melhorar muito! Saiba do que se trata

Carla Anes

Hoje às 10:16

No «Dois às 10», Catarina Lucas, psicóloga especialista em sexologia, e os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, discutem a importância da ligação emocional na menopausa e o seu impacto no desejo sexual. A conversa destaca a diferença entre intimidade e sexualidade e como a secura vaginal, comum na menopausa, pode inibir o desejo. É abordada a necessidade do uso de lubrificante para contornar este problema. A psicóloga reforça que a intimidade é essencial para promover a sexualidade. Cláudio Ramos menciona que os homens têm um comportamento diferente das mulheres neste aspeto, com as mulheres precisando mais de ligação emocional. Saiba mais em TVI Player