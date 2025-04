O testemunho arrepiante de 22 anos de violência doméstica: «Dormia com a faca debaixo da almofada»

No «Dois às 10», Paula partilha a sua história de 22 anos de violência doméstica, um ciclo de agressões, queixas retiradas e esperança vã. A vida de Paula, que parecia um sonho no início do casamento, transformou-se num pesadelo após apenas oito dias. Paula viveu com medo, chegando a dormir «com a faca debaixo da almofada». Apesar do sofrimento, Paula perdoava repetidamente o marido, movida por um amor persistente. Paula recorda que «apresentava queixa e eu retirava sempre», influenciada pelas desculpas e chantagens, acreditando que ele mudaria. O impacto da violência nos filhos e o desejo de libertação marcaram a sua jornada, culminando num ponto de rutura quando o marido queimou a filha. Mesmo após a decisão de acabar com a violência, o perdão e o amor persistente complicaram o processo de libertação. Saiba mais em TVI Player