O testemunho arrepiante de uma vítima de violência doméstica: «O meu companheiro tentou degolar-me com um x-ato»

No «Dois às 10», Clarisse sofreu de violência doméstica às mãos do ex-companheiro durante 5 (cinco) meses. Foram meses de terror vividos por esta vítima, que conseguiu escapar às agressões do ex-companheiro e apresentar queixa na GNR. Vivia o inferno dentro de casa, o ex-companheiro bebia em demasia, era agressivo física e verbalmente. Foi agredida algumas vezes, uma delas com com um x-ato, que deixou marcas na cara de Clarisse até aos dias de hoje. O ex-companheiro foi condenado a 7 anos de prisão pela violência doméstica que exercia sobre Clarisse. Este faleceu após 4 anos e 9 meses na cadeia, onde teria sido hospitalizado e acabou por falecer. Clarisse admite que quando soube da morte, ficou em choque, mas que sabia que agora, poderia ser uma mulher livre e sem medos.