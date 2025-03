O três pilares de um sistema imunitário forte: Priorize o sono, evite o stress e alimente-se bem

No «Dois às 10», a importância de um sistema imunitário forte é comparada à preparação de um atleta para uma maratona. Dormir bem, evitar o stress e ter uma boa alimentação são prioridades. O sistema imunitário, um conjunto complexo de células e mecanismos de defesa, protege-nos contra vírus e bactérias. Débora Monteiro salienta que um bom sistema imunitário funciona de forma equilibrada e adaptativa. A gestão do stress crónico é crucial, pois impacta negativamente a imunidade, tornando-nos mais suscetíveis a infeções. A atividade física e uma dieta rica em vegetais e frutas são igualmente importantes. Com o envelhecimento, a imunossenescência torna estes cuidados ainda mais necessários.