Órfã aos 20 anos herda dívida de milhares de euros e vê-se obrigada a pedir ajuda

No «Dois às 10», Mariana, uma jovem de 20 anos, partilha a sua história comovente. Órfã de ambos os pais, herdou uma dívida de 16 mil euros, contraída pela sua mãe para comprar um carro. A estudar Comunicação Social no primeiro ano, em Viseu, Mariana precisa de ajuda para pagar as propinas e despesas da casa onde vive. Cláudio Ramos destaca a página de angariação de fundos criada por Mariana para a ajudar. Saiba mais em TVI Player