«Os Batanetes» estão de volta: Prepare-se para rir!

No «Dois às 10», a família mais disfuncional da televisão portuguesa está de volta! Após 20 anos, «Os Batanetes» regressam à TVI, prometendo momentos hilariantes e muita diversão. A equipa está visivelmente entusiasmada com este regresso, que traz de volta personagens icónicas como Carla e Zina. Sofia Aparício, que participa na série, descreve a experiência como «muito divertida», contrastando com o mundo problemático que nos rodeia. «Eu acho que as pessoas querem ver coisas leves, que não tenham de pensar muito, porque este mundo já está tão desgraçado, que eu acho que precisamos de coisas leves e que nos façam rir», acrescenta Matilde Breyner, destacando a importância de oferecer conteúdo que proporcione alegria e descontração. Prepare-se para muitas gargalhadas com o regresso desta família peculiar! Saiba mais em TVI Player