No «Dois às 10», recebemos uma das mulheres mais admiradas da televisão portuguesa — Fernanda Serrano. Talentosa, carismática e dona de uma beleza intemporal, Fernanda continua a deslumbrar aos 50 anos, com uma forma física e uma elegância que deixam muitos curiosos sobre os seus segredos. Hoje, partilha connosco como mantém este equilíbrio entre corpo e mente. E não vem sozinha. Acompanhada pela Doutora Mónica Ferreira, uma das profissionais que contribui para o seu bem-estar, Fernanda revela as suas rotinas, cuidados e filosofia de vida.
Os segredos de Fernanda Serrano para viver os 51 anos em excelente forma física
- Joana Lopes
- Hoje às 11:25
